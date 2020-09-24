Marmara Denizi’nde 4.2’lik deprem: İstanbul’dan da hissedildi

Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre kentlerden hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre deprem bugün saat 16:38’de Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18 kilometre açıklarında 6.83 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak ölçüldü.

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İstanbul valiliği, depremin ardından şu bilgilendirmede bulundu: “Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.”

İstanbul’da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.