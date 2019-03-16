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Yaramazlara biraz batar!

Marketten bebek maması çalarken yakalanan adam gözaltına alındı

Diyarbakır’da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan adam gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, İskanevleri semtinde bulunan markette meydana geldi.

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Markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı.

Marketten ayrılmak isteyen adamın hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi.

Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

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