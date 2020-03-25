Marketteki sütü içen çocuk: Fenomen olmak için yaptım

Ankara’da sokağa çıkan 80 yaşındaki vatandaşla dalga geçtiği anların videosunu çekip sosyal medyada paylaşan M.T.E. hakkında 15 gün ev hapsi kararı verildi. Ayrıca genç ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret edecek.