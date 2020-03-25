Marketteki sütü içen çocuk: Fenomen olmak için yaptım

Adıyaman’da markette raftaki sütü içip videoya çeken 15 yaşındaki çocuk, “Fenomen olmak için yaptım” dedi.
Kentte dün gece bir kişinin markette rafta bulunan sütten içerek bu anları sosyal medyada paylaştığını görenler, polise ihbarda bulundu.
Polis, görüntülerdeki kişinin kimliğini belirlerken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri M.M.T.’yi evinden alarak karakola götürüldü.
M.M.T.’nin ilk ifadesinde sosyal medyada fenomen olmak için raflardaki ürünleri yiyip içerek yerine bıraktığını ancak parasını ödediğini söylediği öğrenildi.