Marketteki çocuk istismarına 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Esenler ilçesinde markette bir çocuğu istismar eden kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

47 yaşındaki Ali Öztürk, 29 Kasım’da bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmesinin ardından, kentten kaçmak isterken otogarda polis tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Öztürk, ilk ifadesinde, “Şeytana uydum” demişti.

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Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre Bakırköy başsavcılığı Öztürk hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, Öztürk’ün çocuğun yanına giderek “Nerelisin” diye sorduğu, “Niğdeliyim” cevabını alınca “Ben de Niğdeliyim” diyerek yaklaşıp istismar ettiği anlatıldı.