Markette satılan etil alkole yeni ‘ayar’: İçine ‘dünyanın en acı maddesi’ katılacak

Evsel kullanım amaçlı piyasaya sunulan etil alkol, bundan böyle içine ‘dünyanın bilinen en acı maddesi’ olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat’ katılarak üretilecek.

Tatsız ve kokusuz olan bu madde ağız yoluyla vücuda alınması istenmeyen maddeler için ‘tiksindirici’ olarak ya da ‘hayvan kovucu’ olarak kullanılabiliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan uygulamaya göre, bu şekilde üretilecek etil alkol ‘gıda amaçlı kullanılması uygun değildir’ etiketiyle satılacak.

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Uygulama, Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’yle yürürlüğe girdi.

Söz konusu ifadenin yer almadığı ve daha önce satışı yapılmış etil alkol ürünleri 31 Mart 2018’e kadar piyasada bulunabilecek. ‘Dünyanın bilinen en acı maddesi’ olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat’ tuz ve tepkimeye girmeyen bir nötr anyonun bileşiminden oluşuyor.

Tatsız ve kokusuz olan bu madde ağız yoluyla vücuda alınması istenmeyen maddeler için ‘tiksindirici’ olarak veya otomotiv ve bahçe ürünlerinde önleyici olarak kullanılıyor.

‘Denatonyum benzoat’ aynı zamanda ‘hayvan kovucu’ olarak ya da boya, çözücü, evsel temizlik maddeleri gibi vücuda zararlı maddelerin yanlışlıkla içilmesini önlemek için de kullanılabiliyor.

Getirilen uygulamaya göre etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek.