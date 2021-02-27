Markette maskesiz alışveriş yaparken görevli tarafından uyarılan kadın iç çamaşırını çıkarıp ‘maske’ yaptı

Markette maskesiz alışveriş yaparken görevlinin uyardığı kadın iç çamaşırını çıkararak kafasına maske niyetine taktı.

Fotoğraf: Facebook

Güney Afrika’da yaşanan olay market müşterilerinden biri tarafından görüntülendi.

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Facebook’ta paylaşılan görüntülerde Pick n Pay adlı süpermarkette kasa sırasında bekleyen maskesiz kadın, güvenlik görevlisi tarafından uyarılıyor.

Bunun üzerine elbisesinin altından modeli tanga olan iç çamaşırını çıkararak ağzını ve burnunu kapatacak şekilde kafasına geçiriyor.

Ardından güvenlik görevlisine “Şimdi mutlu musun” diye soruyor.

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Bunu gören sıradaki bir başka kadın fikrini çok zekice bulduğunu belirterek alkışlayıp “Muhtemelen iç çamaşırında maskeden daha az bakteri vardır” yorumunu yapıyor.