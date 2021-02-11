Marketlere yeni kurallar: Sigara, elektronik, mobilya satışı yasak

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağında, zincir marketlere ilişkin bir dizi yasak getirilmesi gündeme alındı.

Fotoğraf: Pixabay

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre taslak, ‘perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için’ hazırlandı.

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Buna göre zincir marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Ancak internet üzerinden satış ile 1500 metrekareden büyük mağazalar kapsamın dışında tutuldu.

Ayrıca, zincir marketler pazar günleri en erken saat 09:00 yerine saat 11:00’de açılabilecek.

Taslaktaki diğer maddeler şöyle:

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* Taslağa göre hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak.

* Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.

* Tarım ve gıda ürünlerinin markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde üreticiden zarar tazmini istenemeyecek.

* Gıda ürünlerinin müşteri şikayeti nedeniyle incelenmesinde de üreticiye bir bedel yansıtılamayacak. Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek.

* Marketler, kamu kurumlarına veya adli mercilere şikayetin ardından, ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen miktarın azaltılması ve promosyonunun durdurulması gibi kararlar alamayacak.