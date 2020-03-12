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Yaramazlara biraz batar!

Marketlere ‘corona akını’ devam: ‘Çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak’

İstanbul’da marketlerdeki ‘corona’ yoğunluğuyla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamasının sabahında bazı marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünü ve temel gıda gibi bazı reyonlarının vatandaşlar tarafından ‘tamamen boşaltıldığı’ görülmüştü.

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Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre Türkiye’de de görülen yeni tip corona virüsünün sebep olduğu covid-19 hastalığı nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşaltmaya devam ediyor. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan ‘her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır’ uyarıları da dikkat çekti.

‘Stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürüyor’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şöyle konuştu: “Biz koronavirüs tehdidiyle marketler hücum eden Almanları ayıplarken bizim milletimizin aynı davranışı göstermesini ben kabullenemiyorum. Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç” dedi.

Tüketicinin, ‘tüketmemekten gelen gücünü kullanması’ gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu’nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor” diye konuştu.

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‘ALO 175 tüketici hattına şikayet edebilirler’ 

Ağaoğlu, “Rafları boşaltmak bir tarafa, alabileceği ihtiyacın asgarisini almalı ki şu dönemde gerek cerrahi maskelerde, gerek hijyen ürünlerinde veya kuru bakliyatta, gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulayan stokçular başarılı olamasınlar. Bunları Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmek de hepimizin görevi. ‘Alo 175 Tüketici Hattı’ var. Oraya da şikayet edilebilir” ifadelerini kullandı.

Aydın Ağaoğlu pahalıya ürün alan tüketicilerin normal fiyatı ile arasındaki farkı geri alabileceğini belirterek, “Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu mobil şikayet hattı HFA (Haksız Fiyat Artışı) Şikayet Bildirimi de ücretsiz olarak tüketiciye kolayca şikayet imkanı sağlıyor. Bu arada pahalı fiyattan ürün alan tüketicilere de tavsiyem, normal fiyatla fahiş fiyat arasındaki farkın iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri’ne gerek bizzat giderek, gerekse internet sistemi üzerinden ücretsiz olarak başvurup aradaki farkın iadesine karar alsınlar.”

Öte yandan Gıda Perakendecileri Derneği, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu açıkladı.

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