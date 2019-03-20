Marketlerde yöresel ürünler satılması yasal zorunluluk haline geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde yöresel ürünler satılan bir standın zorunlu kılınacağını açıkladı.
Pekcan Van’ın Edremit ilçesinde Hilton Hotel’de esnaflarla bir araya gelerek bir konuşma yaptı.
Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan şu bilgileri verdi: “Marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunu dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, o markaları ürettikleri firmaların da markalarıyla satış yapmalarını, kendi markalarıyla satışlarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında esnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracaat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir.”