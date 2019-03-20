Marketlerde yöresel ürünler satılması yasal zorunluluk haline geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde yöresel ürünler satılan bir standın zorunlu kılınacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Pekcan Van’ın Edremit ilçesinde Hilton Hotel’de esnaflarla bir araya gelerek bir konuşma yaptı.

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Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan şu bilgileri verdi: “Marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunu dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, o markaları ürettikleri firmaların da markalarıyla satış yapmalarını, kendi markalarıyla satışlarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında esnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracaat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir.”

