Markete patlayıcı atıldı, yangın çıktı

İstanbul Arnavutköy’de kapalı bir markete iki adet el yapımı patlayıcı atıldı. Meydana gelen patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 22:00 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Kıbrıs caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi, kapalı olan markete iki adet el yapımı patlayıcı attı. Atılan iki patlayıcıdan sadece biri patladı. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Reklam

Patlama sesini duyan vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel harekat polisleri de patlamanın olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.