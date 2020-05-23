Markete gitme bahanesiyle evden çıkardığı eşini sokak ortasında vurarak öldürdü

Ankara’da yaşayan Veysel T. (51), 10 yıllık eşi Selma T.’yi markete giderken sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gelen bekçilere de ateş edip silahı başına dayayarak intihara kalkışan Veysel T., ikna edilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Veysel T., bu sabah Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki evlerinden, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini markete gitme bahanesiyle çıkardı. Çift, iki çocuğunu evde bıraktı.

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Üzerinde polis olmadığı halde polis gömleği bulunan Tetik, sokakta yürürken birden belindeki tabancayı çıkarıp eşine ateş etti. Boynundan vurulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Veysel T., ‘Teslim ol’ çağrısı yapan bekçilere bir el ateş ederek kaçtı. Bekçilerin sokakta yaklaşık 100 metre kovaladığı Veysel T., yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayadı. Polis ve bekçilerin ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu.