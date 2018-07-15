Market zincirinden ‘uygun fiyatlı’ patatese 4 kg, kuru soğana 2 kg kota

Perakende zinciri ŞOK’un başlattığı kampanyayla ‘uygun fiyata’ sattığı patates ve kuru soğan için müşterilerine kota koyduğu bildirildi.

14 Temmuz’dan itibaren yeni mahsul Afyon patatesi ile Amasya kuru soğanın kilosunu 1.99 TL’den satan ŞOK, müşterilerine patates için 4 kg, soğan için 2 kg kota koydu.

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Market reyonlarının yanında müşterilere yönelik şu açıklama yer aldı: “Sayın Müşlerilerimiz; Tüm müşterilerimizin faydalanması için soğan satışımız 2 kg ve patates satışımız 4 kg ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”