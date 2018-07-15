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Yaramazlara biraz batar!

Market zincirinden ‘uygun fiyatlı’ patatese 4 kg, kuru soğana 2 kg kota

 

Perakende zinciri ŞOK’un başlattığı kampanyayla ‘uygun fiyata’ sattığı patates ve kuru soğan için müşterilerine kota koyduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

14 Temmuz’dan itibaren yeni mahsul Afyon patatesi ile Amasya kuru soğanın kilosunu 1.99 TL’den satan ŞOK, müşterilerine patates için 4 kg, soğan için 2 kg kota koydu.

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Fotoğraf: Twitter

Market reyonlarının yanında müşterilere yönelik şu açıklama yer aldı: “Sayın Müşlerilerimiz; Tüm müşterilerimizin faydalanması için soğan satışımız 2 kg ve patates satışımız 4 kg ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” 

 


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