Market ve mağazalarda naylon poşet kullanımı sona eriyor

Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018’den itibaren kaldırılması planlanıyor.

AA’nın haberine göre Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yeni yıldan itibaren naylon poşetler ancak parayla alınabileceğini söyledi.

Müşterileri file ya da bez torba kullanımına yönlendireceklerini söyleyen Altunbilek, “Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz” dedi.

Şu anda naylon poşetin maliyetinin müşteriye yansıtıldığını söyleyen Altunbilek, yasağın başlamasıyla cüzi de olsa bu masrafın müşterinin üzerinden kalkacağını söyledi.