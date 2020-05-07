Market sahibi, 20 müşterisinin 4 bin liralık borcunu sildi: Keşke elimden daha fazlası gelse

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 27 yaşındaki market sahibi Resul Kahraman, 20 müşterisinin veresiye defterindeki toplam 4 bin liralık borcunu sildi.

Fotoğraf: DHA

Horsunlu Mahallesi’nde dört yıldır market sahibi olan Kahraman, salgın süresinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayırseverlerin borç kapamalarından etkilendiğini ve kendisinin de bir katkısı olmasını istediğini söyledi.

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Kahraman şöyle konuştu: “Keşke elimden daha fazlası gelse. Ancak elimden geldiği kadar insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Borçlarını sildiğim müşterilerim, gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar. Zor durumdaki komşularıma, müşterilerime destek olmak istedim. Bir nebze olsun rahatlayıp, nefes almalarını sağlayabildiysem ne mutlu bana.”