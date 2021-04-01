Market fiyatı, tarlayı beşe katladı!

Tarla ile market fiyatları arasında mart ayında beş katlık fark oluştu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığını ifade etti.

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Bayraktar, martta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 386.43’yle kuru soğanda görüldüğünü, farkın patateste yüzde 316.25, lahanada yüzde 306, maydanozda 287.5, sütte yüzde 227.47’ye çıktığını aktardı.

TZOB başkanının verdiği bilgiye göre üreticinin 35 kuruşa sattığı kuru soğan markette 1 lira 70 kuruşa, 40 kuruşluk patates 1 lira 67 kuruşa, 67 kuruşluk lahana 2 lira 71 kuruşa, 50 kuruşluk maydanoz 1 lira 94 kuruşa, 2 lira 73 kuruşluk süt 8 lira 94 kuruşa satılıyor.

Ancak patates Niğde ve Nevşehir’de talep daralması nedeniyle 20 kuruşa kadar düştü.

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Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 33.67’le sivri biberde görüldüğünü aktaran Bayraktar, bunu yüzde 17.99’la karnabahar, yüzde 16.37’yle domates, yüzde 7.98’le nohut, yüzde 7.07’yle ayçiçeği yağı izledi.