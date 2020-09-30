Market çalışanı ilk iş gününde asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

Adana’da, 47 yaşındaki, evli ve dört çocuk babası market çalışanı Nail Polat, işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın dokuzunca katında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Yeni açılan bir markette işe giren Polat, dün akşam merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir apartmana sipariş götürdü. Siparişi dokuzuncu kattaki müşteriye teslim eden Polat, asansöre yöneldi. Asansör üst katta olmasına rağmen kapı açıldı ve Polat 40 metre yüksekten aşağı düştü.

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Apartman sakinleri ambulans ve polis çağırdı. Sağlık ekibi, Polat’ın öldüğünü belirledi.

Polat’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, soruşturma başlattı.