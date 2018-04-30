Markar Esayan: Türkiye o kritik eşiği geçmiş durumda

Türkiye o kritik eşiği geçmiş durumda. Artık kendisini bu türden müdahalelere karşı koruyabiliyor. Batılıların Erdoğan üzerinden Türkiye’ye dönük öfkelerinin temel nedeni de bu bağımsızlık eşiğini geçmiş olmasından.

İşte 24 Haziran seçimlerine bu tabloda gideceğiz. Bu artık bir veya iki siyasi partinin seçim kazanma hadisesini aşmış, bir beka sorunuyla son karşılaşma boyutuna ulaşmıştır. Cumhur İttifakı, yerli/milli oyun bozucu karakteri ve Yenikapı Ruhu ile tüm milletimizin tecevvühünü kazanacaktır.

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Markar Esayan’ın yazısı