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Yaramazlara biraz batar!

Markar Esayan: Türkiye o kritik eşiği geçmiş durumda

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Türkiye o kritik eşiği geçmiş durumda. Artık kendisini bu türden müdahalelere karşı koruyabiliyor. Batılıların Erdoğan üzerinden Türkiye’ye dönük öfkelerinin temel nedeni de bu bağımsızlık eşiğini geçmiş olmasından.

İşte 24 Haziran seçimlerine bu tabloda gideceğiz. Bu artık bir veya iki siyasi partinin seçim kazanma hadisesini aşmış, bir beka sorunuyla son karşılaşma boyutuna ulaşmıştır. Cumhur İttifakı, yerli/milli oyun bozucu karakteri ve Yenikapı Ruhu ile tüm milletimizin tecevvühünü kazanacaktır.

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Markar Esayan’ın yazısı


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Kılıçdaroğlu aday olmamasını Erdoğan üzerinden açıkladı: Şerefime düşkünüm

İktidarın, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Aday ol” çağrısı yaptığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, neden aday olmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim” dedi.

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