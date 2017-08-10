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Yaramazlara biraz batar!

   
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Markar Esayan: Türkiye büyük fırsatlar ile büyük sıkıntılar arasında sarkaç gibi sallanıyor

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Türkiye bu manada yarı baygın halden kendisine gelen bir ülke sıfatına kavuşmuştur. Batı’nın mantıksız gelen öfkesinin en önemli nedeni de bu değişimdir. Herkes yeteri kadar akıllı olduğu için, bu sürecin nereye varacağını da görüyor: Güçlü ve kendi kararlarını kendisi alabilen, kendisini suiistimal ettirmeyen büyük bir ülke.

Bu hedefin engellenmeye çalışılmasından daha doğal bir durum yok.

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Türkiye büyük fırsatlar ile büyük sıkıntılar arasında bir sarkaç gibi sallanıyor. Tüm iyiniyetimle, asıl meseleye odaklanmak gerektiğini ifade ediyorum.

Markar Esayan’ın yazısı


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