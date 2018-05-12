Markar Esayan: Türkiye bu beş benzemezlere layık değil

Türkiye’nin önü çok ama çok açık. Türkiye düşmanlarının morali çok ama çok bozuk. İçlerine bir türlü Yeni Türkiye’yi, onun doğuşuna engel olamamayı sindiremiyorlar.

Çok zor ama verimli, tarihi bir süreç oldu. Umuyorum ki bu tarihi seçimlerde süreci taçlandıracağız. Bu sezon finali ile normalleşmenin önü de açılacak. Algıları ile oynanan, korkutulan, depresyona sokulan vatandaşlarımızın da yakasından düşecekler.

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Türkiye bu beş benzemezlere layık değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin başarısı en çok önü açılacak gerçek muhalefet potansiyellerinin işine yarayacak.

Markar Esayan’ın yazısı