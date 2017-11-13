Markar Esayan: Şu anda Atatürk’ün ideallerine en uzak siyasi tarikat CHP

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Mustafa Kemal Atatürk tarihimizin ve günümüzün ayrıştırıcı değil, birleştirici bir değeri olmalıdır. Demokrasilerde beşeri anlamda kutsal yoktur. Kimse eleştiriden muaf da değildir. Kimse Mustafa Kemal Atatürk’ü, Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmek, benimsemek zorunda da değildir. Ancak hepimizin asgari saygı kurallarına uyma zorunluluğumuz vardır.

CHP ve kitlesinin özeleştirisini muhafazakarlar, muhafazakarların yapması gereken özeleştirileri de Batıcılar onların yerine yapamaz. Ters teper. Birbirimize sürekli aşağılarsak özeleştiri kurumu ortaya çıkamaz.

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CHP’deki son panik, bu konuda ortaya çıkan yeni fırsatın sarsıcı etkisindendir. Çünkü şu anda Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerine en uzak siyasi tarikat CHP’dir.

Markar Esayan’ın yazısı