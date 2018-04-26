Markar Esayan: Mesele seçim değil ülkenin bekası

… inşallah Erdoğan’ı başkan yapacağız.

Artık mesele, normal bir seçim olmaktan tamamen çıkmış, ülkenin bekası hadisesine dönüşmüştür.

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Türkiye 24 Haziran’da bekasıyla ilgili tarihinin en kritik seçimini yapacaktır. Artık mideden konuşmanın, sağ gösterip sol vurmanın, karanlıkta bakışmanın ve gizli pazarlıkların sonuna gelinmiştir. Kimin kim ve ne olduğunu ortaya çıkacaktır. Bu da memleket için hayırlı bir vakadır. Bu gölge oyununun sonuna ne iyi ki geldik.

Milletle alay etmenin bedeli ağırdır. Bu ağırlığın altından kimse kalkamaz.

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Markar Esayan’ın yazısı