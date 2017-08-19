Markar Esayan: Kılıçdaroğlu, Stefan Zweig’ın Amok Koşucusu’na benziyor

Sayın Kılıçdaroğlu Forrest Gump’tan ziyade, Stefan Zweig’ın Amok Koşucusu’na daha çok benziyor. Malezya civarında görülen bir tür hastalıktır bu. Kişi sessiz sakin sıcakta içkisini yudumlarken, birden eline bir pala alıp koşmaya ve önüne gelene o palayı sallamaya başlar. Uzun mesafeler koşar ve gücü tükendiği yerde çatlayarak yere yığılır.

Amok Koşucusu aslında korktuğundan değil, kaybedecek bir şeyi olmamasından bu çıldırma halini yaşar.

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Umarım, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir durumu yoktur. Çünkü CHP’ye bundan sonra iki yol kalıyor: İlki bu olayla bir ilgileri varsa bunu kamuoyuyla paylaşmak ve yanlıştan dönmek. İkincisi de, MİT TIR’ları ile Türkiye’ye kurulan kumpasın haklılığını savunmak…

Markar Esayan’ın yazısı