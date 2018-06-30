Markar Esayan: Hiçbir toplumsal kesim sekiz yılda bu kadar savrulmaz

Tanzimat’la birlikte içimize sokulan tarihsel çelişki CHP hattı üzerinden devam ediyor. Buna Kürtçülüğü de monte ettikleri ortada.

Onlar buna “Seküler şemsiyede buluşma” adını verseler de, asıl meselenin sosyolojik bir iktidar çatışması olduğu, bu çatışmanın demokratik rekabet kuralları dışına taşırılmak istendiği görülmekte.

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Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet ve HDP bu tarihsel anomalinin üzerinde sörf yapıyor. Hiçbir toplumsal kesim sekiz yılda bu kadar savrulmaz.

150 yıllık bir sorunun da çok basit bir çözüm yolu yoktur.

Markar Esayan’ın yazısı