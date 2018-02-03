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Yaramazlara biraz batar!

Markar Esayan: Erdoğan Kürtler için büyük şans

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Bu en sert dönemlerde bile, Erdoğan asla ırkçı, ayrımcı bir sürece savrulmadı. Paniğe kapılmadı, içe kapanmacı siyasete teslim olmadı. Askerler, siviller öldürülürken, FETÖ yardımıyla iller, ilçeler hendeklerle örülürken, PKK ile Kürt vatandaşları asla birbirine karıştırtmadı.

Birinci Dünya Savaşı sürecini hatırladığımda, bunun hepimiz için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Sultan Abdülhamid’in İttihatçılar tarafından devrilmemiş olması halinde de tarihin nasıl şekilleneceğini düşünmeden edemiyorum. Birinci Dünya Savaşı’na girer miydik mesela?

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Afrin bir terör operasyonudur. Kürtlerin kanını emperyallere pazarlamak isteyen terör örgütüne indirilmiş bir darbedir, Kürtlere değil.

Kürt vatandaşlarımız bunu gayet iyi ayırt etmektedir. Bu nedenle de diyorum ki, Erdoğan Kürtler, Kürtler de Erdoğan için büyük bir şanstır.

Markar Esayan’ın yazısı

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