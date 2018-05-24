Markar Esayan: Dolarla ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bize teslim edeceksiniz’ diyorlar

Mesele döviz değil, Erdoğan, Erdoğan’ın şahsında da Yeni Türkiye’nin ta kendisidir. O zaman operasyon yaptıklarını zaten itiraf etmiş oluyorlar. Gerçekten de Türkiye, 21. yüzyıl sömürgeciliğinin en büyük silahlarından biri olan dolar ile operasyona uğruyor. Paranın gücü ile milletimizi tehdit ediyor, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bize teslim edeceksiniz” diyorlar.

Türkiye’de geçmiş kriz algısının dövizin yükselişi ile paralel olduğunu iyi biliyorlar. Seçimlerde oy verme davranışında ekonomik durumun en önemli üç faktörden biri olduğu da aşikâr. Seçim öncesi ellerindeki dolarları gece operasyonları ile çektiklerinde, seçmenlerin oy verme tercihini etkileyeceklerine çok güveniyorlar.

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Ancak şunu hesaplayamıyorlar. Aziz milletimiz standart sapması yüksek bir millettir. Sağduyusu ve milli hasletleri çok gelişmiştir. 15 Temmuz’da gövdesini hainlerin gasp ettikleri tankların, F16’ların önünde siper eden bir millet dolarla, Euro ile tehdit edilemez, teslim alınamaz, paniğe sevk edilemez.

Markar Esayan’ın yazısı