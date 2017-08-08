Markar Esayan: Ayıp sonsuza kadar saklı kalamaz

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

15 Temmuz darbe girişiminin tüm ülkeyi hedef aldığı ve tüm halkımız tarafından nefretle karşılandığı içindir ki (…) 15 Temmuz FETÖ darbesi, 20 Temmuz da “sarayın darbesi” olarak zihinlerde oturtulmaya çalışılıyor.

Neden?

Reklam

Çünkü darbe girişiminin muazzam bir bilinç ve cesaretle atlatılmasından sonra oluşan Yenikapı Ruhu oldukça rahatsız edici oldu bazı kesimler için.

Sorumlu tavır veya bilinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti taraftarı olmak demek değildir. Siyasi tercihlerin hepsi de saygıdeğer olacaktır. Ama AK Parti’ye muhalefet etmek, Türkiye’ye operasyon çekenlerin ağzını/yöntemlerini Focus dergisine verilen mülakatta olduğu gibi ödünç almak da değildir.

Bu ayıplı durumu kamufle etmek adına bir süre başarılı olunabilir. Lakin ayıp sonsuza kadar saklı kalamaz. Millet bunun cezasını er veya geç keser.

Markar Esayan’ın yazısı