Markar Esayan: Algı oluşturmak için birileri düğmeye basmış

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Habertürk televizyonuna çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, yani şu eski Musul Başkonsolosu, ÖSO’nun kaynağının El Kaide olduğunu ifade ederken, bu haksız ithama karşı çıkan muhabir Çetiner Çetin’e de hakaret etmekten sakınmadı.

Aynı açıklamayı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kelimesi kelimesine tekrarladı. “ÖSO birliklerinin nerede ve nasıl oluşturulduğunun şüpheli ve tartışmalı, ÖSO’nun El Kaide uzantılı kimi örgütlerden oluşan bir derleme birlik olduğunu” ifade etti.

Reklam

Demek ki, böyle bir algı oluşturmak için birileri düğmeye basmış. Yoksa, bir yandan Kılıçdaroğlu dahi Afrin operasyonunun gerekli olduğunu, hatta CHP’nin desteğinin görülmek istenmediğini iddia ederken kurmayları neden aynı anda böyle bir söyleme başvursunlar?

Aslında bu girişim, MİT TIR’ları kumpasının hedefi neyse, aynı amaca hizmet ediyor. CHP, bu kumpası FETÖ’nün yaptığı kanıtlandığı halde bu örgütün söylemini hâlâ sürdürmekte, Meclis’te ve kamuoyu açıklamalarında Türkiye’nin DEAŞ’a yardım ettiğini tekrarlamakta.

Markar Esayan’ın yazısı