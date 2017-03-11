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Yaramazlara biraz batar!

   
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Markar Esayan: 2007’de yarım kalan işi tamamlayacağız, sistemi vesayete tamamen kapatacağız

 

Asıl mesele ‘çomar’, ‘göbeğini kaşıyan adam’ diye aşağıladıkları bu milletin, onların tüm oyunlarını tarih boyunca tersine çevirmiş olmasıdır.

Şimdi Cumhurbaşkanlığını millete emanet ettiğimiz gibi, hükümeti de doğrudan millete seçtireceğimiz bir değişiklik yapma arifesindeyiz. Yani 2007’de yarım kalan işi tamamlayacağız. Sistemi vesayete tamamen kapatacağız.

Tüm terör örgütleri, tüm Avrupa ayakta, hayır kampanyası yapıyorlar, canhıraş şekilde.

CHP de hep aynı yerde; yani milletin karşısında. FETÖ’den operasyon yiyecek kadar zayıflamış ama hâlâ millete teslim olmuyor.

Eh doğru, “Türkiye elden gidiyor.”

Artık sömürge valileri üzerinden üst akıl Türkiye’yi kontrol edemeyecek…

Üst aklın yerli kâhyaları önlerine atılan yağlı kemiklerden mahrum kalacaklar.

Millet sistemin tek efendisi olacak.

Markar Esayan’ın yazısı

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