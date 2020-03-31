Markalar Derneği: Mağazalar kira ödeyemeyecek, bütçe çalışanlara ayrıldı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, corona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana kapalı olan mağazaların bütçelerini çalışan maaşlarına ayırdığını, bu nedenle kiralarını ödeyemeyeceğini söyledi.

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Tükiye’de salgın önlemleri çerçevesinde market ve eczane dışındaki mağazalar 19 Mart’tan bu yana kapalı.

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“Kiracılara el uzatma zamanı” diyen Öncel, yazılı açıklamasında, kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini belirtti.

Öncel şunları kaydetti: “Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda.”

Salgınların Borçlar Kanunu’na göre ‘mücbir sebep’ oluşturduğunu, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını belirten Öncel şöyle devam etti: “Bu durum pek çok mal sahibinin hoşuna gitmese de, zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak.”