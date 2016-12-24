Mario Gomez’in ‘Aklı başka takımda’ dediği Julian Draxler 42 milyon avro karşılığında PSG’de 

Türkiye’deki politik durum gerekçesiyle kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeyen Mario Gomez’in Wolfsburg’daki takım arkadaşlarından Julian Draxler, Paris Saint Germain’e (PSG) transfer oldu.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in de gündeminde olduğu bilinen 23 yaşındaki oyuncu için PSG’nin Wolfsburg’a 42 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.

‘Ara transferde gitmek isteyeni yollamak gerek’

Geçtiğimiz günlerde Alman basınına yaptığı açıklamada takım arkadaşları hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Mario Gomez, “Beş, altı, yedi hatta daha fazlasının aklı başka bir takıma gitmekte. Bayern Münih veya 20 tane klas futbolcunun bulunduğu bir takımda yedek kalan futbolculardan gitmek isteyen olabilir. Ama bizde kafası başka yerde olanlar ilk onbirde yer alıyor. Böyle olunca da ikili mücadelelere doğru dürüst girmiyorlar. İkili mücadeleleri kazanamazsan maç da kazanamazsın. Ara transferde gitmek isteyenleri yollamak gerekir” demişti.

Gomez’in isim vermeden eleştirdiği futbolcular arasında Draxler’in de olduğu belirtilmişti.