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Mario Gomez için Şampiyonlar Ligi ‘olmasa da olur’: Altı Avrupa kupası maçı beni daha iyi futbolcu yapmaz

Türkiye’deki politik durum gerekçesiyle futbol hayatına Beşiktaş’ta devam etmeyen ve sezon başında Wolfsburg’a imza atan Mario Gomez, yıllarca yer aldığı Şampiyonlar Ligi sahnesini özlese de uzak kalmanın eksikliğini hissetmediğini söyledi.

‘Zaten yıllarca oynadım’

Fotoğraf: vfl-wolfsburg.de

FourFourTwo’nun haberine göre, “Hangi oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde sürekli oynamak istemez ki!” diyen Alman golcü, şöyle devam etti: “Bunu hem Wolfsburg’a gelirken hem de sezonun başında söylemiştim. Geçen yaz kulüpte nelerin değiştiğine dair fikrim yoktu. Resmen yokuş aşağı gitmeye başlamışız. Ancak şunu da söyleyeyim; altı tane Avrupa kupası maçının beni çok daha iyi bir futbolcu yapacağını da düşünmüyorum. Böyle bir deneyim eksikliğim kesinlikle yok, zaten yıllarca oynadım.”

 

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