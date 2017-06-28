‘Maria Puder’ muamması: Cotillard’ın adı güçlendi, ‘Oscar yolculuğu’ ihtimali var

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Sabahattin Ali’nin kült romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’nın sinemaya uyarlanacağının açıklanmasının ardından Maria Puder karakteri için Beren Saat ve Marion Cotillard isimleri üzerinden dönen tartışmayı köşesine taşıdı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Berlin’e giden Raif Efendi’nin içe kapanık yaşamında Maria Puder adlı Yahudi bir kadına duyduğu aşkı anlatan kitap, karakterlerin iç dünyalarını ve birbiriyle ilişkilerini konu ediyor.

Ay Yapım, son yıllarda popülerliği giderek artan ve çok satanlar listelerinden düşmeyen kitabın yapım haklarını satın aldığını duyurmuş, projenin senaryo çalışmalarını Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Aşk-ı Memnu’ ve Reşat Nuri Güntekin’in ‘Yaprak Dökümü’ eserlerini televizyon dizisine dönüştüren Ece Yörenç’in yapacağı açıklanmıştı.

Maria Puder karakteri için şu ana kadar kulislere yansıyan en güçlü isimler Beren Saat ve Marion Cotillard.

‘Oscar’a doğru yola çıkma ihtimali var’

‘Reyting canavarı’ Koloğlu, ‘Neden Beren Saat olmadı?’ başlıklı bugünkü yazısında Cotillard isminin henüz kesinleşmediğini ancak ‘kısmen doğru’ olduğunu öğrendiğini aktardı.

Koloğlu yazısına şöyle devam etti: “Durum, fiziği ya da oyunculuğuyla ilgili değil. Projenin Oscar’a doğru yola çıkma ihtimali var. Uluslararası önemde bir proje. Karakter Alman. Hem bu özelliği hem de uluslararası ün yapmış bir oyuncuya verilme durumunun, sonucu bu doğurmuş olacağı belirtiliyor. Daha çok ülkede vizyona girmesi, festivallerde ilgi görme şansının artması kriterler. Bu bilgiler ve yorum, işin içinden bir isimden diyeyim.”

Günsür ve Fırat

Yapımın Weinstein şirketinin daha önce çektiği ‘Macbeth’ filminde Cotillard’ın başrol oynadığını hatırlatan Koloğlu, “Seçimde bu durumun etkisinin olduğunu zannediyorum. Şirketin bir diğer özelliği ise, ünlü romanların beyaz perdeye uyarlama konusunda uzman olmaları” diye yazdı.

Koloğlu son olarak, Raif Efendi rolü için Mehmet Günsür ve Mert Fırat isimlerinin ‘kulağına fısıldandığını’ aktardı.