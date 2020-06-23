Mardin’den çobanlık yapmak için Sivas’a giden genç, kene ısırmasıyla bulaşan KKKA’ya yenik düştü

Mardin’den çobanlık yapmak için gittiği Sivas’ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedaviye alınan 18 yaşındaki Burhan Ay hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Çobanlık yapmak için Sivas’ın Yıldızeli ilçesine giden Ay, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne götürülen Ay, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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15 gündür anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç kurtarılamadı. Bu yıl Sivas’ta KKKA’dan ölenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Cenazesi ailesine teslim edilen ve Mardin’in Mazıdağı ilçesi Sakızlı köyünde toprağa verilecek olan Ay’ın kuzeni Aydın Sezer şunları söyledi: “Keneden dolayı hayatını kaybetti. Keneyi kendisi koparmış. Keşke kendisi koparmasaydı. Ama olan oldu. Bir erkek bir kene için gitti. Hepimizin başı sağ olsun.”

Uzmanlar, kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiği, ısırması halinde hastaneye gidilmesi konusunda uyarıyor.