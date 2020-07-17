Mardin’deki 15 AKP üyesi Gelecek Partisi’ne geçti

Mardin’in Kızıltepe ilçe Kadın Kolları Başkanı Emine Göktaş ve beraberindeki 14 AKP’li üye istifa ederek Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisine geçti.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’nün aktardığı habere göre, Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan, AKP’deki istifaların ileri günlerde daha da artacağını belirterek, “Partililer bir gereksinim için doğar. AK Parti ilk süreçlerinde Güneydoğuda güzel bir oy aldı. Millet HDP’nin haricinde kendilerini temsil edecek bir parti olarak gördü. Ama son dönemlerde AK Parti MHP’ye dönüştü” dedi.

Reklam

Güneydoğu’da MHP siyasetine karşı bir tutum olduğunu söyleyen Emin İlhan şöyle devam etti: “AK Parti’nin MHP’yle olan yakınlaşmasından dolayı partilerinden kopuşlar çok olacak. Ekonomik krizden dolayı vatandaşların birçoğu yeni söylemleri olan siyasi partilere ilgi gösteriyor. Vatandaşlar bu umudu Gelecek Partisi’nde gördüğü için partimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. AK Parti yönetiminde olan birçok kişi şu anda istifa etme aşamasında. Gördüğümüz kadarıyla gerek ilimizde, gerekse bölgede AK Parti’den istifaların daha da fazla olacak.”