Mardin’de üç HDP’li belediyeye kayyım atandı

Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediyelerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandı.

Mülkiye Esmez

HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik kaymakamı Hakan Kafkas, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nün yerine Bayram Türker belediye başkanı olarak atandı.

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Dün Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediye başkanları ile Şanlıurfa’daki Suruç belediye başkanı haklarındaki ‘terör soruşturmaları’ kapsamında gözaltına alınmıştı.