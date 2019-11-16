Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de üç HDP’li belediyeye kayyım atandı

Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediyelerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandı.

Mülkiye Esmez

HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik kaymakamı Hakan Kafkas, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nün yerine Bayram Türker belediye başkanı olarak atandı.

Reklam

Dün Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediye başkanları ile Şanlıurfa’daki Suruç belediye başkanı haklarındaki ‘terör soruşturmaları’ kapsamında gözaltına alınmıştı.

Mardin ve Urfa’da toplam dört HDP’li ilçe belediye başkanı gözaltında

HDP’li belediye meclis üyesi Saruhan’a gözaltı

Hakkari dahil birçok HDP’li belediyede gözaltı operasyonları

Gaziantep’te HDP il eş başkanı dahil 52 kişi gözaltına alındı

İpekyolu’nun HDP’li eş belediye başkanlarına gözaltı

Dokuz HDP’liye ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ tutuklaması

Polis kapıda: Diyarbakır’da HDP’nin ‘Barış Pınarı’ açıklamasına izin yok

HDP eş başkanları Buldan ve Temelli’ye soruşturma

SON HABERLER

Eğlenceli bir aşk öyküsü: Kelebekler Özgürdür

Kats Sahne’de bu sezonun sürprizi Leonard Gershe’in ünlü Broadway müzikali “Butterflies are Free”. Menekşe Orhonlu’nun çeviri ve uyarlamasıyla, bize uyarlanmış şakalarıyla, Türkçe karakter isimleriyle “Kelebekler Özgürdür” sıcacık bir oyun olmuş.

Kedilerden erkeklere hayat dersleri

Barış Soydan’ın ilk öykü kitabı ‘Kediler ve Erkekler’, kedilerin erkeklere verdiği hayat derslerini 11 öyküde okurlarla buluşturuyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...