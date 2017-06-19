Mardin’de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Dört kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.
Dört kişinin öldüğü kazada 13 kişi de yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Körfez ülkelerinin diplomatik ablukası altındaki Katar’a ilk Türk askeri grubu ulaştı.
Fransa’da ikinci turu dün yapılan genel seçimlerde, Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un partisi En Marche (Yürüyüş) mecliste ezici bir çoğunluk elde etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ beşinci gününe girdi.
Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’in annesi ve babası kızlarının cenaze töreninin dönüşünde gözaltına alındı.
Asker zehirlenmelerinin yaşandığı Manisa’da yemek şirketinden gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.