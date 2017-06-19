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Mardin’de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Dört kişi hayatını kaybetti


 

Mardin’in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.

Fotoğraf temsilidir.

Dört kişinin öldüğü kazada 13 kişi de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor…

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