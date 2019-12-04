Mardin’de suya kayyım zammı: Metreküp fiyatı üç kat arttı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), suya zam yaptı.

Fotoğraf: DHA

Zam kararı, HDP’li Ahmet Türk’ün yerine 19 Ağustos’ta kayyım atanan Mustafa Yaman’ın başkanlığındaki meclis toplantısında alındı. Yeni zamla, metreküpü 2 lira olan suyun fiyatı, 2020 yılı itibariyle 6 lira 25 kuruşa yükselmiş oldu.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2020 tarihlerindeki su ücreti KDV hariç 4 lira 75 kuruş; 1 Mayıs 2020-31 Aralık 2020 tarihlerinde ise KDV hariç 6 lira 25 kuruş olacak.

Sayaç okuma taşerona

Öte yandan daha önce MARSU tarafından yapılan sayaç okuması işi de belediye iştiraki olan Kent A.Ş.’ye verildi. Şirket, ihaleyi 48 milyon liradan fazla bir fiyatla kazandı. Kent A.Ş., sayaç okuma işini daha düşük bir bedelle taşeron bir firmaya devretti.

İBB’deki su zammı AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti

İSKİ’nin 2020’de suya yüzde 20 zam yapma planı, 28 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP-MHP’nin oylarıyla reddedilmişti.