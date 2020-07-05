Mardin’de iş cinayeti: İki ölü

Mardin Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’nde günlük işlerde çalışan Engin Tekin ile Şeyhmus Akatay, yükleme için gittikleri bir buğday sahasında elevatörün yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı.

MA’nın haberine göre, İpekyolu üzerindeki Denktaş Dinlenme Tesisleri’nde dün nakliye kamyonlarına yükleme yapıldığı sırada yaşanan olayda yaralanan iki işçi İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İşçiler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekin, Medya Mahalle Mezarlığında, Akatay ise Sanayi Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Tekin’in üç, Akatay’ın ise altı çocuk babası olduğu öğrenildi.

Aileler, corona virüsü salgını nedeniyle taziye kurmadı.