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Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de HDP’li üç belediye başkanı tutuklandı

‘Terör soruşturması’ kapsamında görevlerinden alınıp, gözaltına alınan Mardin’in Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mülkiye Esmez.

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamalarıyla 16 Kasım günü gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden alınan HDP’li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nün emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özaydın, Esmez ve Öncü, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından üç başkan, çıkarıldıkları mahkemece ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

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