Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de evinde darp edilen kadın hayatını kaybetti

Mardin’de evinde darp edilen ve polis tarafından ağır yaralı halde bulunan Şehriban Çatı (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Reklam

Mersinli olduğu öğrenilen ve bir süredir Mardin’de yaşayan Çatı’nın evinden sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Çatı’nın yaşadığı evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık görevlileri, Çatı’yı kanepede hareketsiz halde buldu.

Vücudunun birçok yerinde darp izi olan Çatı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili M.K.’yi gözaltına aldı.

Reklam

SON HABERLER

Hafter görüşmede ‘sinir krizi’ geçirmiş; yetkili ‘Putin bunu unutmaz’ demiş

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde pazartesi günü düzenlenen Libya barış görüşmelerinde, ülkedeki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birebir görüşmek istediği, bu olmayınca da ‘sinir krizi geçirdiği’ için anlaşmayı imzalamadan ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...