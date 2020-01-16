Mardin’de evinde darp edilen kadın hayatını kaybetti

Mardin’de evinde darp edilen ve polis tarafından ağır yaralı halde bulunan Şehriban Çatı (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Reklam

Mersinli olduğu öğrenilen ve bir süredir Mardin’de yaşayan Çatı’nın evinden sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Çatı’nın yaşadığı evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık görevlileri, Çatı’yı kanepede hareketsiz halde buldu.

Vücudunun birçok yerinde darp izi olan Çatı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili M.K.’yi gözaltına aldı.