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Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de borçlu çiftçiye elektrik verilmeyecek

Mardin’deki tarımsal sulama abonelerinden 1 milyar 200 milyon lira alacağı bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), ödemeler yapılmadığı takdirde önümüzdeki haftadan itibaren enerji verilmeyeceğini duyurdu.

DEDAŞ, Türkiye genelinde elektriğe dayalı tarımsal sulamanın yüzde 50’sinin yapıldığı kurum.

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Açıklamada, Mardin’deki çiftçilere son uyarının yapıldığı vurgulanarak şöyle dendi: “Şirketimizin tüm iyi niyetine rağmen beklenen ödemeler yapılmamıştır. Yasa ve yönetmeliklerin şirketimize verdiği yetkilere göre bu abonelerin elektriğini çok önceden kesmemiz gerekirken, çiftçi zarar görmesin, ürünü tarlada kalmasın diye bunu öteledik. Ancak, geldiğimiz noktada bir kısım tarımsal sulama abonesinin iyi niyetli olmadığı gördük.”

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Uyarılarımızın ardından bu borçlar ödenmediği takdirde gelecek yıl bu abonelere kesinlikle elektrik verilmeyecektir. Bu konuda son derece kararlıyız ve geri adım atmayı düşünmüyoruz. Elektrik borcu bulunan çiftçilere, ödeme yapmamaları durumunda bir kez daha kesinlikle enerji verilmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyoruz”

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