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Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de 300 yıllık binada yangın: 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv kül oldu

Mardin’de bir dönem istiklal mahkemesi binası olarak da kullanılan 300 yıllık tarihi bina yangında küle döndü. Binadaki sinema salonunda 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv de yok oldu. 

Fotoğraflar: DHA

Mardin’in tarihi Cumhuriyet Çarşısı’nda bulunan üç katlı tarihi binada dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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‘300 yıllık tarih yok oldu’

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında sinema salonu ile 290 filmin bulunduğu 50 yıllık arşiv, sinema gösteriminde kullanılan makine ve sinevizyon cihazları küle döndü.

Bina sahibi ve sinema işletmecisi Mahsum İlhan, 300 yıllık tescilli binada çıkan yangının binayı kullanılamaz hale getirdiğini söyledi: “Sinema arşivimizin kül oldu. Maalesef iki kat yıkıldı. Yangında 300 yıllık tarih yok oldu. Buraya bir çivi çakmak için bile birçok yerden izin almamız lazım. Devletin bize el uzatmasını bekliyoruz.”

Türkiye’de nadir bulunan yerli ve yabancı 290 filmin yanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten İlhan, “Afişler, fragmanlar, arşivlik filmlerin hepsi gitti. Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan arşiv vardı. Hepsi yandı” diye konuştu.

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Hayvanlar da öldü

Yangın ahşapla ayrılan bölümleri yıkılan binanın bitişiğinde bulunan evcil hayvan dükkanına da sıçradı, bazı hayvanlar öldü.

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