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Yaramazlara biraz batar!

Mardin ve Adana’da iş cinayetleri: Can veren işçilerden biri 15, diğeri 20 yaşında

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Mardin ve Adana’daki iş cinayetlerinde 15 yaşındaki bir çocuk ve Suriyeli bir mülteci hayatını kaybetti.

Toprak

Mardinli 15 yaşındaki Mehmet Toprak,  Kızıltepe-Nusaybin yolu üzerindeki bulunan bir araç tamir atölyesinde amcasının yanında çıraklık yapıyordu.

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Toprak, bugün çekme halatını kopması sonucu kamyonet motorunun altında kaldı. Çevredekiler çocuğu motorun altından çıkardı. Baş ve göğsündeki ezilmeler sonucu ağır yaralanan Toprak, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Dokuzuncu kattan düştü

Fotoğraf: DHA

Günün erken saatlerinde Adana’dan da bir iş cinayeti haberi geldi.

Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa mahallesinde bulunan bir apartman inşaatında çalışan Suriyeli 20 yaşındaki Abdullah Y., saat 08.30’da kalıp çakarken aşağıya düştü.

Dokuzuncu kattan düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Suriyeli işçi çalışmak için Şanlıurfa’dan kente gelmiş ve birkaç gün önce inşaatta çalışmaya başlamış.

İşçinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

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