Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mardin kayyumu 82 milyonluk elektrik faturası bıraktı, şehre su verilemiyor

Kayyum son üç ayın faturalarının tutarı olan 82 milyon TL’lik borcunu ödemediği için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin elektriğini kesti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GazeteDuvar’ın haberine göre, bu borcun üzerine seçimden sonra 16 milyon borç daha eklendi.

Reklam

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) elektriğinin de kesilmesi nedeniyle şehre dünden bu yana su verilemiyor.

Belediye yetkilileri ise DEDAŞ’a tepki göstererek “Borcun ödenmesi için görüşmeler sürerken DEDAŞ elektriği kesti ve dünden bu yana şehre su verilemiyor. Halkın en önemli ihtiyaçlarından biridir su ve DEDAŞ borçlarını tahsil etmek için yeni yönetimi bekledi” ifadelerini kullandı.

Bugün anlaşmanın sağlanması ile MARSU’ya elektrik verilmesi bekleniyor.

Reklam

SON HABERLER

Genco Erkal’a güzelleme

Geçen ay Genco Erkal’ın 81. doğum günüydü.

Dostlar Tiyatrosu efsanesinin ise bu yıl 50. Sanat Yılı.

Genco Erkal deyince ne geliyor aklınıza?

Türkiye NATO törenine katılmadı

NATO’da komutanlık devir teslim törenine, ittifaka üye olmayan Kıbrıs Cumhuriyet’nin de çağrılması üzerine Türkiye katılmayacağını açıkladı.

Erdoğan’dan Avrupa’ya: Daha çok yanacaksınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın mülteci politikasını eleştirerek “Avrupa ülkeleri huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı misafir etmesine borçludur” dedi.

Sultanahmet’teki 37 yıllık kitap fuarı bu yıl kurulmayacak

Dini Yayınlar Fuarı’nın bu yıl, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin aldığı karar nedeniyle yapılamayacağı belirtildi. Yeni yönetim bu sene planlamaya vakit olmadığı için durumu gelecek yıl değerlendireceğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...