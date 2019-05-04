Mardin kayyumu 82 milyonluk elektrik faturası bıraktı, şehre su verilemiyor

Kayyum son üç ayın faturalarının tutarı olan 82 milyon TL’lik borcunu ödemediği için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin elektriğini kesti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GazeteDuvar’ın haberine göre, bu borcun üzerine seçimden sonra 16 milyon borç daha eklendi.

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Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) elektriğinin de kesilmesi nedeniyle şehre dünden bu yana su verilemiyor.

Belediye yetkilileri ise DEDAŞ’a tepki göstererek “Borcun ödenmesi için görüşmeler sürerken DEDAŞ elektriği kesti ve dünden bu yana şehre su verilemiyor. Halkın en önemli ihtiyaçlarından biridir su ve DEDAŞ borçlarını tahsil etmek için yeni yönetimi bekledi” ifadelerini kullandı.

Bugün anlaşmanın sağlanması ile MARSU’ya elektrik verilmesi bekleniyor.