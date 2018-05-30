Maranki savunmada: Saldırının nedeni Erdoğan’a desteğim, silahım kitaplarım

Bitki uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, 25 Haziran’da sokağa çıkarmaktan bahsettiği, ‘Belgrad ormanına gömdüğü talim şeyi’ sözlerinin ardından hakkında ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sosyal medya saldırısına uğradığını söyleyen Maranki, “Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad ormanlarına gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyordum. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk. Yoksa askerlik dışında elimize silah almış değiliz. Bizim silahımız yazdığımız kitaplardır” dedi.

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Küçükçekmece Adalet Sarayı’nda dün avukatıyla ifade veren Maranki, programda Türkiye’nin içinde bulunduğu güncel meseleleri değerlendirildiğini belirterek, ‘birikimi ve aldığı eğitimle’ detaylı değerlendirme yaptığını söyledi.

‘Bizim silahımız yazdığımız kitaplar’

Maranki savcılık ifadesine şöyle devam etti: “Uzun süre programı yaklaşık 30-35 saniyelik bölümündeki bir konuşmam başı sonu kesilmiş bir şekilde adeta cımbızlanarak alınıp sanki iç savaş çıkartacakmışım gibi şekilde değerlendirilerek bir sosyal medya saldırısına uğradım. Söz konusu bölümde olayları anlatırken ‘Olmadı artık Belgrad ormanlarında talim şeyimizi oraya gömdük, çıkaracağız’ cümlesinden sonra devamı cümlemde bu sözlerim ile ne söylemek istediğimi hemen arkasında şu şekilde açıklamıştım. Bu millet, 15 Temmuz’da nasıl tanka tüfeğe saldırmış ise bu şekilde bir saldırı olur ise aynı şekilde millet olarak da şahsım olarak vatanı savunacağımı söylemiştim. Belgrad Ormanı söylemi de şuradan çıkmıştır: Ben 1980 öncesi üniversitede okuyordum. O dönem yine sağ sol çatışması başta olmak üzere değişik terör saldırıları ile karşı karşıyaydı. O dönem ben adeta hayatta kalmak ve öğrenimimi tamamlamak amacıyla judo gibi savunma sporlarına başladım. Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad Ormanları’na gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyordum. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk. Yoksa askerlik dışında elimize silah almış değiliz. Bizim silahımız yazdığımız kitaplardır. Ülkemiz için ürettiğimiz eserlerimizdir. Türkiye barkodlu ürünlerimizdir ve yaklaşık 2 bin 500 civarında verdiğimiz inanlarımızın sükûnet, sağlıklı yaşamaya , düşünmeye sevk eden konferanslarımızdır.”

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‘Saldırının nedeni Erdoğan’a verdiğimiz destek’

Silahla işi olmayacağını, sadece darbe teşebbüsleri olursa tankın önüne çıkacağını belirten Maranki, eserlerinin ortada olduğunu söyledi.

Bitki uzmanı Maranki şöyle devam etti: Bu Akit TV’deki program sonrasında bize karşı yapılan planlı bir saldırıdır. Ve belli örgütler tarafından servis edilmiş olduğunu tahmin etmekteyim. Yoksa bizim halkımız gözünde herhangi bir olumsuz düşünce veya bize karşı kötü duygu yoktur. O programdaki konuşmam başından sonuna dinlenildiğinde herhangi bir olumsuzluk veya suç teşkil edebilecek bir husus yoktur. Programın bir bütün olarak değerlendirilmesini talep ediyorum. Bize karşı yapılan planlı ve örgütlü saldırının da sebebi tüm yazılarım ve sözlerimle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve ‘cumhur ittifakı’na verdiğimiz destekten kaynaklanmaktadır. Onların da yanında durduğumuz için bunların yapıldığı kanaatindeyim” dediği belirtildi.