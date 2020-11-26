Maradona’ya veda: Binlerce kişi, naaşın tutulduğu başkanlık sarayına akın etti

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölüm haberiyle sarsılan binlerce hayranı veda için naaşın üç gün süreyle tutulacağı başkanlık sarayına akın etti.

Fotoğraf: Reuters

İlk belirlemelere göre kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 60 yaşındaki Maradona’nın başkent Buenos Aires’teki başkanlık sarayında ziyarete açılan tabutunun önünden geçenlerin kimi dua etti, kimi öpücük yolladı, kimi el salladı.

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Fotoğraf: Başkanlık sarayı

Kimileri ise elini kalbine götürerek, “Kalbimizdesin” dedi. Ellerde Maradona’yla özdeşleşmiş ’10’ numaralı forma vardı.

Fotoğraf: BBC

Arjantin bayrağına sarılı, üzerine 10 numaralı forması konan tabutun önünden geçenlerin ve içeri girmek için sıralarını bekleyenlerin çoğunun ortak noktası göz yaşlarını tutamamalarıydı.

Fotoğraf: Reuters

Üç gün yas ilen edilen Arjantin’de, TV kanallarının ekranına siyah kurdele kondu. Başkanlık sarayının dış cephesine de ışıklandırmayla siyah kurdele iliştirildi.

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Fotoğraf: Reuters

Polis, salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralını uygulamaya çabalarken içeride olduğu kadar dışarıda da geniş bir kalabalık oluştu. Binlerce kişi, Arjantin’le 1986 Dünya Kupası’nı kazanan Maradona’ya son görevini yapmak için kuyruğa girdi. Bir kısmı gece yarısından beri beklediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Maradona’nın ölümü, sadece ülkesi Arjantin’de değil, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri de derinden üzdü. Yaşı yetenler, izleme şansını elde eden ve büyüklerinden dinleyenler…

Geçmişteki kayıtları izleyenlerin sokağa döküldüğü merkezlerden biri şampiyonluklar kazandığı Napoli kentiydi. Kentin belediye binasında bayraklar yarıya indi.

‘Stadın adı Maradona olsun’ önerisi

Napoli kulübünde top koşturduğu yıllarda kent ve kulüp tarihine adını yazdıran Maradona’nın kaybı sonrasında binlerce taraftar stadyumun çevresinde buluştu.

Fotoğraf: Reuters

Taraftarlar, San Paolo Stadyumu’nun önüne çiçek ve mum bırakırken Belediye Başkanı Luigi De Magistris stadın adının ‘Maradona’ olarak değiştirilmesini önerdi. Efsane futbolcunun 188 maçta 81 gol attığı stadyumda ışıkların maç olmasa da açık tutulması kararlaştırıldı.

Cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak, Napoli’de de eş zamanlı bir tören düzenlenmesi için kollar sıvandı. Kulüp ayrıca, Maradona’nın Napoli’de giydiği son formayı cenaze töreni için Arjantin’e yollama kararı aldı.

Fotoğraf: BBC

İngiltere ise 1986 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında, elle attığı gole atıfta bulunarak duyurdu Arjantinli oyuncunun ölüm haberini.

‘Maradona, Tanrı’nın ellerinde’

The Sun, Metro, Daily Mirror gazeteleri sözleşmiş gibi aynı manşetle çıktı: “Maradona Tanrı’nın ellerinde.”

Maradona, turnuvada elle attığı ve İngiliz futbolsevelerde ‘derin bir iz bırakan’ gol için, ‘Tanrı’nın eli’ ifadesini kullanmıştı. İngiltere, Arjantin’e 2-1 yenilmiş ve turnuvadan elenmişti.

Maradona’dan sonra gelen en önemli Arjantinli futbol figürü Lionel Messi onu sosyal medya hesabından, “O aramızdan ayrıldı ama bizi asla bırakmayacak çünkü Diego ölümsüzdür” yazdı.

1986 Dünya Kupası’nda elle gol attığı maçta sahada olan İngiliz futbolcu Gary Lineker, “Benim kuşağımın ve tüm zamanların en büyük oyuncusu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

“Maradona mı, Pele mi” tartışmasının ikinci ismi, Brezilyalı futbol efsanesi Pele ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok acı bir haber. İyi bir arkadaşı kaybettim, dünya ise bir efsaneyi” ifadesini kullandı.

‘Cennette topa birlikte vuracağız’

Pele, Reuters’a ise “Eminim bir gün cennete topa birlikte vuracağız” dedi.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde saygı duruşu vardı. Bugünkü karşılaşmalarda da olacak.

Fotoğraf: AA

Maradona, ay başında beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olmuştu.