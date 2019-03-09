Maradona’nın üç çocuğu daha olduğu ortaya çıktı

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, 2000’li yılların başında uyuşturucu tedavisi gördüğü Küba’da yaşayan üç çocuğun babası olduğunu kabul etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’nin haberine göre avukatı, Meksika’nın Dorados de Sinaloa takımında teknik direktörlük yapan 58 yaşındaki Maradona’nın Küba’nın başkenti Havana’ya gidip DNA testi yaptıracağını duyurdu.

Reklam

Avukat Matias Morla, işin resmiyete dökülmesi için gereken testler yapıldıktan sonra Maradona’nın çocuklarını kamuoyuna tanıtacağını belirtti. Morla, ”İki farklı anneden olan çocukların adlarını şimdilik açıklamak istemiyor. İsterlerse soyadını kullanabilecekler” dedi. Böylece Maradona’nın beş olan çocuk sayısı sekize yükseldi.

Maradona’nın 2003 yılında 20 yıllık evliliğin ardından boşandığı eski karısı Claudia Villafañe’den Giannina ve Dalma (üstte) adlarında iki kızı bulunuyor. Açılan davalar sonucunda babaları olduğunu kabul ettiği oğlu Diego Junior, ve kızı Jana’yı da nüfusuna geçiren Maradona’nın eski sevgilisi Veronica Ojeda’dan da altı yaşında, Diego Fernando adlı bir oğlu da var.



