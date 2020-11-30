Maradona’nın doktoru hakkında soruşturma açıldı: İhmal olup olmadığı araştırılıyor

Geçen hafta çarşamba günü, 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın doktoru hakkında ihmal sonucunda ölüme sebebiyet verme iddiasıyla soruşturma açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Maradona, kasım ayı başında beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olmuş, taburcu olduktan sonra evinde dinlenirken hayatını kaybetmişti. Alkol bağımlılığı için tedavi göreceği açıklanmıştı.

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Polis, dün sabah, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona’nın doktoru Leopoldo Luque’un Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki evinde ve kliniğinde arama yaptı.

Savcılık talimatıyla yapılan aramalarda Maradona’nın evindeki son günleri nasıl geçirdiği ve klinikteyken bir ihmal olup olmadığı araştırıldı. Bilgisayarlara, cep telefonlarına ve belgelere, tahlillere el kondu.

Soruşturma kapsamında özellikle de doktorun Maradona’nın evindeki iyileşme sürecindeki rolü, evde gerekli önlemleri alıp almadığı, koşulları sağlayıp sağlamadığı araştırılacak.

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Dün akşam bir basın toplantısı düzenleyen Luque ise gözyaşları içinde arkadaşını kurtarmak için elinden geleni yaptığını söyledi ve ihmal iddialarını reddetti.

Luque, Maradona’nın hastaneden çıktıktan sonra rehabilitasyon merkezine değil evine gitmek istediğini, neden kapıda ambulans olmadığını bilmediğini söyledi.