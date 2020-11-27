Maradona’nın açık tabutuyla fotoğraf çektiren cenaze evi çalışanlarına tepki yağdı

Önceki akşam hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın tabutu açık haldeyken fotoğraf çektiren cenaze evi çalışanları infiale yol açtı.

Maradona’nın, başkanlık sarayındaki naaşını binlerce kişi ziyaret etti. Fotoğraf: Reuters

60 yaşında, ilk belirlemelere göre kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Maradona için Arjantin’de üç gün yas ilan edilmişti. Maradona, Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı’nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Cenaze işlemlerine yardım eden üç kişinin yer aldığı iki kare, dün Maradona’nın naaşı devlet başkanlığı sarayında sergilendiği sırada sosyal medyada paylaşıldı.

Tabutun yanında, baş parmaklarını yukarı kaldırarak poz veren bu kişilere tepki yağdı. Sadece Arjaintin’de değil dünyanın dört bir yanındaki futbolsever böyle bir saygısızlığın kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Arjantin’de ise “Vatandaşlıktan çıkarılsınlar” diyenler bile oldu.

Maradona’nın avukatı Matías Morla, bu sorumsuz davranışa karşı sessiz kalmayacağını, hukuki mücadele başlatacağını açıkladı. Morla, Twitter’da, “Arkadaşımın anısına yapılan bu saygısızlığın bedelini ödemeden rahat edemem” yazdı.

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Başkent Buenos Aires’teki cenaze evi Sepelios Pinier’in müdürü Matías Picon, bu üç kişinin, tabutu taşımaya yardım için görev verilen, ‘dışarıdan destek veren işçiler’ olduğunu, daimi çalışanları olmadığını açıkladı.

“Aile bize güvendi, onlar için daha önce de çalıştık. Perişan haldeyiz. 75 yaşındaki babam ağlıyor; ben ve kardeşim de öyle. Mahvolduk” diyen Picon, Maradona’nın eski eşi Claudia Villafañe’yi fotoğraflarla ilgili bilgilendirmek için aradığını belirterek, “Çok sinirlendi ve üzüldü” ifadelerini kullandı.