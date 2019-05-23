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Yaramazlara biraz batar!

Maradona Tutuklandı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, aralık ayında ayrıldığı eski kız arkadaşı Rocio Oliva’dan aldığı 5 milyon avro (34 milyon 142 bin lira) borcu geri ödemediği iddiasıyla tutuklandı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika’dan ülkesi Arjantin’e dönerken, havaalanında kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.

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Diego Maradona, eski kız arkadaşı Rocio Oliva ile altı yıl süren ilişkisini aralık ayında sonlandırmıştı.

Çiftin 13 Haziran’da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

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